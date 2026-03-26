كوبا تكشف عن محادثات مع الولايات المتحدة بمشاركة راؤول كاسترو

قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل، الأربعاء، إن الرئيس السابق راؤول كاسترو يشارك في محادثات بين كوبا والولايات المتحدة.

وأوضح دياز-كانيل أن هذه المحادثات لا تزال في مراحلها المبكرة، وتأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين البلدين، في ظل معاناة كوبا من انقطاعات كهرباء واسعة بسبب تهالك شبكة الطاقة، إلى جانب حصار نفطي مستمر فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية على أي دولة تزود كوبا بالنفط. وكان ترامب قد صرح مؤخرا بأنه سيحظى "بشرف السيطرة على كوبا" قريبا.

وأضاف أن إدارة هذه المحادثات تتم بشكل جماعي من قبل الحكومة الكوبية، وذلك خلال مقابلة مصورة استمرت أكثر من ساعة مع الزعيم اليساري الإسباني بابلو إجليسياس، وبثتها وسائل إعلام رسمية. ورغم تولي دياز-كانيل الرئاسة في عام 2018، لا يزال الزعيم الثوري / 94 عاما/، شقيق فيدل كاسترو، الشخصية الأكثر نفوذا في البلاد.

وكان إجليسياس وصل إلى كوبا ضمن وفد يضم نحو 600 ناشط من 33 دولة، وصلوا الأسبوع الماضي لتقديم مساعدات إنسانية.

وقال دياز-كانيل إن "عملية المحادثات التي تؤدي إلى اتفاق هي عملية طويلة"، مضيفا: "يجب أولا بناء قناة للحوار، ثم صياغة أجندات مشتركة للمصالح بين الأطراف، وعلى هذه الأطراف أن تُظهر نيتها في المضي قدما والالتزام الحقيقي بالبرنامج القائم على مناقشة تلك الأجندات".