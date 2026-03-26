وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتنظيم حملات توعوية للأسواق ومحلات الدواجن والأسماك في الجيزة

نظم جهاز تنظيم إدارة المخلفات حملة توعية للأسواق ومحلات الدواجن والأسماك في نطاق أحياء محافظة الجيزة (جنوب الجيزة، العمرانية، والطالبية)، بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، ومديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، وشرطة المرافق، وأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات الطبيعة البيولوجية الخطرة، مخلفات الدواجن والأسماك.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملة تهدف إلى التأكيد على مدى خطورة مخلفات الدواجن والأسماك على صحة الإنسان وسلامة البيئة، حيث تم المرور على المحلات والأسواق والتأكيد على ضرورة تسليم تلك المخلفات للشركات الحاصلة على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتصريح الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمتعاقدة مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

ومن جانبه، أكد ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أنه طبقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية للمواد 55 و72، فإنه يُحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويُحظر على المرخص لهم بتداول المواد والمخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك، حتى لا يتعرض المخالفون للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في مواد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.