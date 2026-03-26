زيلينسكي: أوكرانيا تجري مفاوضات لإقامة شراكة عسكرية مع دول الخليج

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن أوكرانيا تجري مفاوضات لإقامة شراكة عسكرية مع دول الخليج.

وفي كلمته المسائية المصورة، أشار زيلينسكي إلى أن هذه الدول أبدت اهتماما كبيرا بخبرة أوكرانيا في مواجهة الطائرات المسيرة، وذلك في ظل الصراع مع إيران.

وقال زيلينسكي: "أوكرانيا تعرض شراكة مفيدة على نحو متبادل، إذ يمكننا تعزيز من يمكنهم تعزيزنا". وفي المقابل، تسعى كييف للحصول على أنظمة دفاع جوي ودعم مالي لعملياتها الدفاعية ضد روسيا.

وردت إيران على الهجمات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة بشن ضربات من جانبها، بما في ذلك ضد دول أخرى في الشرق الأوسط.

وربط زيلينسكي أيضا التواصل مع دول الخليج بعرقلة المجر لقرض من الاتحاد الأوروبي بمليارات اليورو لأوكرانيا، مؤكدا الحاجة إلى طرق بديلة لتعزيز قدرات الدفاع في البلاد.

وقال: "الشرق الأوسط والخليج، في رأينا، يمثلان الاتجاه الصحيح وفرصا جادة لتقويتنا".