قراء المجلة الثقافية Télérama الفرنسية يزورون جزويت القاهرة

استقبلت جمعية النهضة العلمية والثقافية وفدا من قراء المجلة الثقافية الفرنسية "Télérama"؛ وذلك في إطار جولتهم للتعرف على عدد من التجارب الثقافية والفنية في مصر.

وتضمن برنامج الزيارة جولة تعريفية بأنشطة الجمعية المختلفة، حيث اطلع الوفد على نشاط مدرسة سينما القاهرة، وأنشطة قطاع السينما، بما يشمل مدرسة سينما الصعيد، ومعمل الأفلام، وأكاديمية صناعة الفيلم، إلى جانب مشروع "أفلام سوا" الذي يتم بالتعاون مع "La CinéFabrique"، وهي مدرسة سينمائية فرنسية مقرها مدينتا ليون ومارسيليا.

كما تعرف الوفد على مجلة "الفيلم" التي تصدرها جزويت القاهرة، بالإضافة إلى أنشطة قطاع الورش الحرة، ومدرسة ناس للمسرح الاجتماعي، وكذلك مدرسة الرسوم المتحركة (الأنيميشن).

وخلال الزيارة، قدمت الدكتورة مروة عبدالله، مديرة مدرسة سينما القاهرة، شرحا حول أنشطة المدرسة وبرامجها، كما شاركت المخرجة ميسون المصري، نائب مدير مشروع السينما بالجمعية، في استعراض مجالات قطاع السينما ومشروعاته المختلفة.

وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم الكبيرة بهذه التجربة، مشيدين بتنوع الأنشطة والدور الثقافي والمجتمعي الذي تقوم به الجمعية.

حضر الزيارة من أسرة الجمعية الكاتب سامح سامي، المدير التنفيذي للجمعية، والكاتب هشام أصلان، مدير البرامج الثقافية، والمسئولة الإعلامية هناء ثروت، ومسئولة الورش الحرة ماريان نخلة، ومسئولة العلاقات العامة والمساحات نورا ناجي.