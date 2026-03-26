رئيسة المكسيك تؤكد استمرار السماح للأطباء الكوبيين بالعمل في البلاد رغم الضغوط الأمريكية

قالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، اليوم الأربعاء، إن المكسيك ستواصل السماح للأطباء الكوبيين بالعمل في البلاد، في وقت تخلت فيه دول أخرى في الأمريكتين عن اتفاقاتها مع الحكومة الكوبية تحت ضغط أمريكي متزايد.

وأضافت شينباوم، خلال مؤتمرها الصحفي الصباحي، "إنه اتفاق ثنائي يساعد المكسيك كثيرا"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت ستلتزم بالاتفاق أم ستخضع لضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويأتي دعم شينباوم لبرنامج الطب الكوبي في وقت يقوم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد الخناق على كوبا عبر عزل الجزيرة فعليا عن واردات النفط، ويسعى إلى عزل الدولة الكاريبية في محاولة للدفع نحو تغيير النظام.

ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء هذه البعثات، حيث وصفها وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأنها "عمل قسري" و"شكل من أشكال الاتجار بالبشر".

وأشار البيت الأبيض، ردا على طلب بالتعليق اليوم الأربعاء، إلى بيان صادر عن روبيو في يونيو/حزيران الماضي، حين أعلنت الإدارة فرض قيود على مسؤولين من أمريكا الوسطى على صلة بـ "مخطط العمل القسري" في كوبا.

وكان روبيو قد صرح آنذاك بأن هذه القيود "تعزز مساءلة من يدعمون هذه الممارسات الاستغلالية ويبقون عليها".

وقد أوقفت عدد دول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مثل هندوراس وجامايكا، هذه البعثات فجأة، وأعادت الأطباء الكوبيين إلى بلادهم.

ويعد إرسال كوبا للأطباء، الذين يتمتعون في الغالب بمهارات عالية في تقديم الرعاية الصحية في ظل شح الموارد، من وسائل الدبلوماسية في كثير من الأحيان، لكنه لطالما تعرض لانتقادات من قبل الحكومة الأمريكية. ومع ذلك، فقد لعب الأطباء الكوبيون دورا مهما في المناطق الريفية بأمريكا اللاتينية التي تفتقر إلى البنية التحتية الطبية الأساسية، مثل منطقة الأمازون وأجزاء من أمريكا الوسطى.

ودافعت شينباوم، اليوم الأربعاء، عن البرنامج، مضيفة: "لا يمكننا أن ننسى" كل المساعدة التي قدمها الأطباء الكوبيون خلال جائحة كوفيد-19 وفي المناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد. ولا يزال من غير الواضح عدد الأطباء الكوبيين الذين يعملون حاليا في المكسيك.

وأضافت شينباوم أنه "من الصعب إقناع الأطباء والمتخصصين المكسيكيين بالتوجه إلى العديد من المناطق الريفية التي نحتاج فيها إلى أخصائيين طبيين، بينما الأطباء الكوبيون على استعداد للعمل هناك".

كانت المكسيك قد أرسلت في الشهر الماضي ثاني حزمة مساعدات إنسانية إلى كوبا في الوقت الذي تواجه فيه الجزيرة حصارا أمريكيا مشددا وتهديدات بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزودها بالنفط.

- هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة