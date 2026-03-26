وزارة الثقافة: جميع المواقع الثقافية تعمل بشكل طبيعي وسط متابعة مستمرة لتأثير الأحوال الجوية

أكدت وزارة الثقافة أن جميع المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية تعمل بشكل طبيعي، في ظل متابعة مستمرة لتأثير موجة الطقس السيئ، من خلال لجنة الأزمات التي جرى تكليفها من الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بمتابعة الموقف على مدار الساعة.

وتواصل لجنة الأزمات متابعة حالة المسارح ومراكز الإبداع وقصور الثقافة وجميع المنشآت الثقافية في المحافظات، للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بالأحوال الجوية.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن العمل بالمواقع الثقافية مستمر بصورة طبيعية، ولم تتأثر البنية التحتية بأي أضرار تُذكر، مع استمرار بعض الأنشطة والفعاليات وفق الجداول المقررة، مع إرجاء بعض العروض المسرحية وفعاليات الأوبرا ومراكز الإبداع وقصور الثقافة التي كان مقررًا إقامتها يومي الأربعاء والخميس، لتُقام اعتبارًا من يوم الجمعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وأضافت أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع المواقع الثقافية، مع مراجعة البنية التحتية وأنظمة الكهرباء والتصريف، والتأكد من جاهزية فرق الصيانة للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ، إلى جانب استمرار التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات لمتابعة تطورات الحالة الجوية.

وجددت الوزارة تأكيدها على حرصها الكامل على توفير بيئة آمنة للجمهور، واستمرار تقديم رسالتها الثقافية في مختلف أنحاء الجمهورية، وفق أعلى معايير السلامة.



