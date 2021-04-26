 بلغاريا تسجل 400 إصابة بكورونا و48 وفاة وتتسلم 21.6 ألف جرعة لقاح - بوابة الشروق
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بلغاريا تسجل 400 إصابة بكورونا و48 وفاة وتتسلم 21.6 ألف جرعة لقاح

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:01 ص

أكدت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الاثنين، تسجيل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في البلاد 397 ألفا و500 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 48 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 15 ألفا و907 وفيات.

وأضافت أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 324 ألفا و943 شخصا بعد تماثل 557 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة البلغاريا وصول شحنة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا تتألف من 21 ألفا و600 جرعة.

وأفادت بأنه من المقرر توزيع الجرعات الجديدة على هيئات التفتيش الصحي الإقليمية في البلاد.. ومن المتوقع أن تتسلم بلغاريا اليوم 138 ألفا و60 جرعة من لقاح فايزر المضاد للفيروس التاجي.


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