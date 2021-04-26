انطلاق فعاليات المقهى الثقافي ببنى سويف

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم ليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث بدأت أولى أيام فعاليات المقهي الثقافي بمركز الشباب والرياضة بمدينة ناصر، والتي تضمنت أمسية شعرية للشاعرة دعاء عبد المنعم والقاء عدة قصائد بعنوان "اخر حاجه، 67، آخر الأنباء"، ثم ألقى الشاعر نبيل سيد علي قصيدة بعنوان "السقعه والواد والصحاب، بدون عنوان".



وقدمت فرقة بني سويف القومية للفنون الشعبية فقرة استعراضية تضمنت رقصات شعبية "النوبة، الصعيدي، الطبول، التنورة، السحجة السويفية، أعقبها محاضرة عن الأساليب الحديثة للتربية ألقاها الكاتب الصحفي أيمن لطفي. وأشار خلالها إلى بعض الأساليب الحديثة في التربية، وهي أسلوب الحوار والتحفيز، مبدأ العقاب والثواب، ثم بدائل العقاب، وأكد أن العنف وما يشمله من صراخٍ وشتمٍ وتهديدٍ وضربٍ ما هو إلا خروج مؤقت من الأزمة التي تواجه الطّفل والوالدين سوياً، تاركاً خلفه العديد من الرواسب النفسية في نشأة الطفل، واختتمت بفقرة اكتشاف المواهب الشابة ومسابقة ثقافية في المعلومات العامة.



ونظم الفرع قافلة ثقافية وفنية بقاعة بابا دوحة بمدينة الفشن حيث عقد محاضرة بعنوان "انتصار العاشر من رمضان"، ألقاها أحمد هيكل وتحدث فيها عن رمضان شهر الخير والرحمة، وهو أيضاً شهر الانتصارات قديماً وحديثاً، فيه بطولات وفتوحات كبيرة في تاريخ أمتنا الإسلامية، قدر الله لها أن تكون في رمضان، وفي تاريخ مصر أيام لا تنسى، منها العاشر من رمضان والذي تمكنت فيه القوات المصرية من عبور قناة السويس التي كانت توصف بأنها أصعب مانع مائي في العالم وتحطيم أكبر ساتر ترابي ألا وهو خط بارليف الذي كان جبلا من الرمال والأتربة، وعقدت أمسية شعرية لشعراء نادي أدب الفشن وببا، ألقى خلالها الشاعر أحمد شعبان مجموعة قصائد متنوعة منها جوه النمط ، وقدم جمال عبد الله قصيدة أنا وأنت والحلم والعلم، تلاها فقرة اكتشاف المواهب والمسابقات الفنية والثقافية، وفي الختام قدمت فرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف فقرة فنية.



كما عقد قصر ثقافة بني سويف اللقاء الخاص بنادي الأدب بمشاركة مجموعة من الشعراء، لمناقشة أعمالهم ويواصل الفرع تقديم مسابقة ورشة الخيامية لذوي الاحتياجات الخاصة، وينفذ بيت ثقافة ابوسليم، بيت ثقافة اهناسيا المدينة، مكتبة سمسطا مسابقة رسم أهلاً رمضان باستخدام الألوان الفلوماستر والخشب ورق الكلنسون، وكراسات الرسم.