اليمن: وفاة قيادي حوثي بارز متأثرا باصابته بفيروس كورونا في صنعاء

توفي قيادي عسكري بارز لدى جماعة أنصار الله الحوثية،اليوم الإثنين، في العاصمة صنعاء، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال مصدر طبي، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن اللواء الركن يحيى الشامي، توفي في إحدى مراكز عزل كورونا بالمستشفي السعودي الألماني بصنعاء، بعد معاناته منذ أكثر من شهر من مضاعفات الإصابة بالفيروس.

ونشر نشطاء وقادة حوثيون، برقيات عزاء في وفاة الشامي، وهو مستشار المجلس السياسي الأعلى للجماعة، على منصات التواصل الاجتماعي، دون الإشاره إلى أسباب وفاته.

وفي مارس الماضي، توفي وزير النقل في حكومة الحوثيين، زكريا يحي الشامي متأثرا بالفيروس، كما توفيت زوجة يحي الشامي بعد أيام من وفاة نجلها.

ويعد يحيى الشامي من أبرز قيادات الصف الأول لجماعة الحوثي، وهو المطلوب رقم 11 في قائمة التحالف الداعم للشرعية والتي ضمت اسم 40 قياديا لدى الحوثيين، ورصد التحالف 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات للقبض عليهم.