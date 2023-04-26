سوريا وإيران تبحثان مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على البلدين

بحث وزير النقل السوري زهير خزيم، مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، اليوم الأربعاء، آفاق التعاون الثنائي بين سوريا وإيران في مجالات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، ناقش الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم بمبنى وزارة النقل بدمشق آلية تأطير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتطلع إلى تطوير الأعمال المتفق عليها ضمن عمل اللجنة السورية الإيرانية المشتركة، بما فيها الربط السككي الثلاثي لنقل الركاب والبضائع بين سوريا والعراق وإيران، عبر سكة حديد شلمجة البصرة وصولا للموانئ البحرية السورية وبالعكس، إضافة إلى مناقشة مقترح إنشاء شركات نقل مشتركة وتفعيل خطوط النقل البحري بين موانئ البلدين.

وأشار الجانبان إلى أهمية زيادة الرحلات الجوية والتسهيلات المقدمة للزوار، وضرورة تفعيل خط حركة الترانزيت والشحن كشريان حيوي اقتصادي لتبادل البضائع.

وشدد الجانبان على أهمية التنسيق الدائم لمواجهة التحديات والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلدين.