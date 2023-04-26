أحمد النبوي: سعيد بتمثيلي لمصر في مهرجان كان بفيلم عيسى

أبدى الفنان أحمد النبوي، مدير مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير سعادته بتمثيله لمصر في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته القادمة.

وقال: "أشارك في بطولة الفيلم الروائي القصير عيسى أو أعدك بالفردوس، للمخرج مراد مصطفى الذي تم اختياره للمشاركة في مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان في دورته 76، وهذا يعد إنجاز وفخر جديد للسينما المصرية، وعلى المستوى الشخصي أشعر بسعادة كبيرة كوني أحد أفراد فريق هذا العمل الذي أتمنى أن يحقق ردود فعل طيبة".

يذكر أن النبوي شارك في موسم رمضان الأخير من خلال مسلسل "جت سليمة" للمخرج إسلام خيري، حيث جسد شخصية حارس القصر الذي قبض على سليمة "دنيا سمير غانم"، للغناء في قصر السلطان.

ووظف موكوس "محمد سلام" في إسطبل القصر، لينتهزا الفرصة لاسترجاع الطفل عمر، الأخ الأصغر لسليمة من قصر السلطان لتتصاعد الأحداث، ونكتشف إن موكوس هو الوريث الشرعي للسلطنة.