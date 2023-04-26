عرضت فضائية «الإخبارية السعودية» مقطع فيديو لأحد رعايا الدول الواصلين ضمن عملية الإجلاء من السودان، والذي لم يتمالك نفسه لحظة وصوله إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة.

وظهر الرجل وهو يبكي بحرقة بعد أن قبّل كتف أحد الضباط وعانقه ثم عانق الآخر وأجهش بالبكاء، وظهر حاملا علم المملكة في هذه الأثناء.

واستقبل الضابطان الرجل بعبارة «الحمد لله على السلامة»، ثم قال أحدهم له حين تنبه لبكائه: «(هذه) بلدك.. ديرتك... الحمد لله على السلامة»

وقال ضابط آخر للرجل: «أبدًا لا تزعل... أنت وصلت إلى أرض الوطن... وهذا وطنك... أمن وأمن الله يحييك»، بحسب ما نشره موقع «CNN عربية».

فيديو | أحد رعايا الدول الواصلين ضمن عملية الإجلاء السعودية لم يتمالك نفسه لحظة وصوله إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/AwjFb36rKL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

واستقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية في مدينة جدة السعودية، صباح اليوم الأربعاء، ثالث موكب إجلاء بحري قادما من السودان، وكان على متن السفينة التي وصلت تحت حماية القوات البحرية السعودية، 1687 شخصا من 58 جنسية مختلفة.

وقالت الخارجية السعودية، إنه «استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 13 مواطناً سعودياً، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1674 شخصاً».

وأوضحت الخارجية أن المملكة حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، مشيرة إلى أنه بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2148 شخصاً (114 مواطنا سعوديا، و2034 شخصاً ينتمون لـ 62 جنسية).