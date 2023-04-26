أعلنت وزارة الصحة السودانية، مقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يوم 15 أبريل الجاري.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أن ولاية الخرطوم شهدت مقتل 169 شخصًا وإصابة 2403 آخرين.

ولفتت إلى تأثر 4 ولايات بالأحداث أمس الثلاثاء، وهي: «الخرطوم، وجنوب دارفور، وغرب دارفور، ووسط دارفور»، مشيرة إلى رصد 3 وفيات و23 إصابة، بولاية الخرطوم أمس.

وأشارت إلى «التواصل مع قادة الطرفين؛ لضرورة تجنيب المنطقة المركزية التي بها معمل الصحة العامة المرجعي (استاك)، لعمليات الضرب والمقذوفات الحارقة، حتى لا يتسبب المعمل في إحداث مشاكل صحية أكبر».

وأوضحت أنه «تمت المطالبة مرة أخرى بالابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية وعدم اتخاذها نقاط ارتكاز؛ لتسهيل حركة الكوادر والأطباء والإمداد».

وأفادت أن «الخدمة مستقرة نسبيا ودخلت بعض المستشفيات الخدمة بعد توقف»، قائلة إن الوزارة تنسق للإمداد الدوائي وإمداد مكافحة الأمراض من منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العاملة بالسودان.

وذكرت أن «تقرير الوفيات والإصابات حسب ما يصل للغرفة المركزية من المستشفيات العامة الخاصة بولايات السودان المختلفة، وحتى التاريخ المذكور في التقرير».