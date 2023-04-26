انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج خلال فترة الأعياد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال فترة الأعياد، وأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال تلك الفترة.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بأن الخط الساخن 125، يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى جاهزية فرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة جميع موقع الشركة، وصيانة وإصلاح شبكات مياه شرب والصرف الصحي التي تغطي مراكز وقرى ومدن المحافظة.

وأكد رئيس مياه سوهاج، استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فورًا، وأنه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالأفرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والإرتوازية والنقالي والمدمجة والمطورة، ومحطات معالجة الصرف الصحي بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضحت مها غازي مدير إدارة الإعلام، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، لبحثها وحلها على الفور.