توريد 21694 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، مشيرة إلى أن البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 21694 طنا من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدانا، وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

وجهت بضرورة تقديم الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 2000 جنيه ودرجة النقاوة 23 قيراطا بسعر 1950 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيه للأردب ويحصل المزارعين والموردين على مستحقاتهم خلال 48 ساعة من التوريد.