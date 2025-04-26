روسيا تعلن تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية

أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري جيراسموف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، زيارة تفقدية لمجموعة قوات «كورسك»، واستمع إلى تقارير حول القضاء على قوات كييف، ونتائج العمل القتالي للمجموعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن «وزير الدفاع عقد اجتماعا في مركز قيادة مجموعة قوات كورسك، حيث استمع إلى تقارير القيادة حول الوضع الراهن، وأعمال القوات لتدمير العدو الذي تسلل إلى أراضي إقليم كورسك».

وأوضح البيان أن «الفريق أول فاليري سولودتشوك، أطلع الوزير على سير تنفيذ الوحدات للمهام القتالية في منطقة مسئولية المجموعة وطبيعة تحركات العدو».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد قوات كييف 160 فردا على أطراف مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة، وبلوغ خسائر الجيش الأوكراني هناك أكثر من 75870 عسكريا منذ الـ6 من أغسطس.

وبحسب البيان، وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في قرى وبلدات: إسكاندرية، بيلوفودي، فاراشينو، فيليكايا ريبيتسا، فودولاغي، زابسيليه، كوتشيروفكا، لوكنيا، ميروبولي، موغريتا، نوفونيكولايفكا، سادكي، سفاركوفو، تشيرناتسكوي، يوناكوفكا، يابلونوفكابيلوفودي في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.