السفير بسام راضى: وزير الأوقاف يمثل مصر فى جنازة بابا الفاتيكان

صرح بسام راضي سفير مصر فى روما بأن الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف وصل إلى روما مساء أمس للمشاركة فى جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك وزير الأوقاف والسفير بسام راضي والسفير حسين السحرتى سفير مصر في الفاتيكان في تلك المراسم التى ستقام صباح اليوم في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وقال السفير راضي إن البابا فرنسيس أوصى بدفنه في كنيسة سانتا ماريا ماجوريى بوسط روما المحببة اليه وهى من اكبر الكاتدرائيات فى روما بخلاف المعتاد ممن الباباوات السابقين الذين تم دفنهم في الفاتيكان داخل كاتدرائية القديس بطرس البابوية.

وأضاف راضى أن البابا فرنسيس الارجنتينى الجنسية كان أيقونة استثنائية على مستوى العالم بمواقفه المشرفة تجاه الإنسانية والدعوة إلى فتح الحوار بين الأديان وتبادل الأفكار والانفتاح على التعاون والسلام، مشيراً إلى مواقفه المشرفة طوال العام الماضى تجاه القضية الفلسطينية، وانحيازه للحق والعدل وإدانته للعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع المدنيين.

على الجانب الآخر، أوضح بسام راضي أن إجراءات اختيار بابا الفاتيكان الجديد تتم في مدى زمنى أسبوعين من إعلان وفاة البابا فرنسيس فى اجتماع سرى مغلق فى كنيسة سيستينا داخل الفاتيكان من بين الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاماً، والبالغ عددهم حالياً 117 كاردينالاً، من مختلف الجنسيات والقارات ويشترط أن يحصل المرشّح على ثلثَي الأصوات ليصبح البابا الجديد، وإن لم يبلغ هذا النصاب تعاد عملية التصويت.