قناة الأهلي تعلن رسميا رحيل مارسيل كولر وجهازه الفني

أعلن أحمد شوبير، الإعلامي بالبرنامج الرئيسي لقناة الأهلي، قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وكان الأهلي قد ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل إيجابيًا بنتيجة 1-1 مع صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقال أحمد شوبير عبر قناة الأهلي: "مجلس إدارة الأهلي قرر توجيه الشكر لمارسيل كولر وجهازه الفني بالكامل، مع إقامة حفل كبير تكريمًا لمشواره مع الفريق الأحمر".

وأضاف: "إعلان اسماء الجهاز الفني المؤقت غدًا الأحد وسيقود التدريب غدًا أيضًا، قد يستمر أحد أعضاء الجهاز الفني مع الجهاز المؤقت".

وأوضح: "ما زالت الاتصالات والمفاوضات مع البعض لتدريب الفريق، وكولر كان مرنًا جدًا عندما سمع قرار رحيله ويلقى كل تقدير واحترام وشكر على الفترة التي قضاها معنا، وتقبله لقرار مجلس الإدارة".