بدء تسجيل الناخبين في 6 مديريات تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية في الصومال

انطلقت صباح اليوم السبت، عملية تسجيل الناخبين في مديريات هودن، هُلوداغ،كاران، ياقشيد، ورتانبدا، هيلوا في العاصمة الصومالية مقديشو تمهيداً لإجراء عملية انتخابات المجالس المحلية في شهر يونيو المقبل.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم، وقف المئات من المواطنين باكرأ من المديريات الستة في طوابير طويلة أمام مراكز التسجيل للمشاركة في الجولة الرابعة من عملية التسجيل الجارية.

ودعا رؤساء المديريات، التي تشهد عملية تسجيل الناخبين، السكان إلى حضور مراكز التسجيل للاستفادة من الفرصة التاريخية واختيار من يمثلهم في المجالس المحلية.

وتشمل عملية تسجيل الناخبين، التي انطلقت في الـ15 من الشهر الجاري، 13 من مديريات محافظة بنادر.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحكم المحلي في الصومال، وسط تطلعات واسعة نحو إشراك المواطنين في اختيار ممثليهم على مستوى القاعدة، وتعزيز مبادئ المشاركة الديمقراطية.