إبراهيم فايق: الأهلي يعلن عن مدربه الجديد خلال يومين فقط

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن النادي الأهلي قد يعلن عن اسم مديره الفني الجديد خلال 48 ساعة فقط، وذلك في ظل ما يتردد حول احتمالية إقالة مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر.

وأوضح إبراهيم فايق أن إدارة النادي الأهلي تتفاوض حاليًا مع دينو لامبرتي، وكيل أعمال مارسيل كولر حول كيفية فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وأشار إبراهيم فايق خلال تصريحاته عبر برنامجه على قناة إم بي سي مصر تو إلى أن النادي الأهلي سيقوم بالإعلان عن اسم المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة فقط.

وكان النادي الأهلي قد غادر بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لمثله، على استاد القاهرة، في إياب نصف النهائي.