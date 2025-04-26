وصف الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الوضع الصحي في القطاع بأنه «كارثي» ويزداد سوءا وخطورة يوما بعد يوم؛ نتيجة استمرار إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي للمعابر، وفرض الحصار على القطاع، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، بالإضافة إلى ارتكاب المجازر بشكل يومي.

وأكد خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن المستشفيات المتبقية تستقبل أعدادا كبيرة من الإصابات الخطيرة تفوق طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن معظمها من الأطفال والنساء وكبار السن، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لوجود عدد كبير من المصابين لا يزالون تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن استهداف جيش الاحتلال المستشفيات بشكل ممنهج منذ بداية العدوان؛ أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة.

وأوضح أن محافظة غزة - أكبر محافظات القطاع - لا يوجد بها حاليا مستشفى عامل سوى مستشفى الشفاء، الذي دمر الاحتلال معظم أقسامه ويعمل بنسبة 10 إلى 15%.



كما لفت إلى تدمير جيش الاحتلال قبل أيام معظم أقسام المستشفى الأهلي المعمداني وأخرجه عن الخدمة.

وكشف عن حجم العجز الحاد في الإمدادات الطبية، قائلا إن: «أكثر من 40% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، وكذلك 60% من المستلزمات الطبية رصيدها صفر، كثير من أنواع أدوية السرطان والأطفال والأمومة أكثر من 50% رصيدها صفر».

وحذر من أن الكميات القليلة المتبقية من بعض الأصناف قد تنفد خلال الأيام القليلة المقبلة، منوها أن أكثر من 90% من أدوية الأمراض المزمنة نفذت، التي يعتمد عليها نحو 200 ألف مريض باتوا مهددون بالموت.

وشدد أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تقف «على حافة الانهيار بالكامل»، مؤكدا أن ذلك يشكل حكما بالإعدام على جميع المرضى والمصابين.