المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يقتل 90 فلسطينيا ويبيد 4 عائلات بالكامل يوميا

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن «الاحتلال الإسرائيلي يقتل ما يعادل 90 شهيداً يومياً، ممن وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في القطاع».

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت، أن الاحتلال قتل ما يعادل 32 طفلاً ونحو 22 امرأة يومياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين.

وذكر أن الاحتلال أخفى قسرياً ما يعادل 20 فلسطينياً، وأصاب ما يعادل 207 فلسطينيين، منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وأوضح أن الاحتلال أباد ما يعادل 4 عائلات فلسطينية يومياً (بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة)، كما أباد ما يعادل 9 عائلات فلسطينية يومياً (لم يتبقَّ منها سوى فرد واحد فقط).