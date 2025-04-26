رياضة جنوب سيناء تواصل تدريبات شعبة الفنون التشكيلية ومبادرة اللياقة البدنية بالشوارع

تواصل شعبة الفنون التشكيلية ضمن الشعب التخصصية التابعة لإدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريباتها الدورية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن هذه التدريبات تهدف إلى تنمية الجانب الفني والإبداعي لدى الطلائع، وصقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية، وإكساب الطلائع حرفة ومهنة تساعدهم للنزول إلى السوق وترويج منتجاتهم.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم السبت، أنه جارٍ الاستمرار في فعاليات مبادرة اللياقة البدنية بالشوارع والميادين والحدائق بمدينة شرم الشيخ، ضمن فعاليات المشروعات القومية التي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة كل جمعة بالشوارع والميادين والحدائق بالتنسيق مع المديرية، تحت شعار "لياقة المصريين مشروع ممارسة التمرينات الرياضية مش جرى"، بل تمرينات بالشوارع والميادين والحدائق، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى إتاحة الفرصة للجمهور لممارسة الأنشطة الرياضة بالشوارع والميادين والأماكن العامة مجانًا خلال الاجازات الأسبوعية؛ لاستثمار طاقات وأوقات فراغ المواطنين بشكل إيجابي بناءً ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية، إذ تعتبر اللياقة البدنية أساسًا لتحقيق حياة صحية ونفسية متوازنة، ومليئة بالطاقة والنشاط.

وأشار إلى أنه جارٍ تواصل فعاليات شعبة المنتدى الثقافي بمركز التنمية الشبابية بمدينة الطور، ضمن الشعب التخصصية التابعة لإدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة تدريباتها الدورية.

فيما تهدف الشعبة إلى إعداد جيل ثقافي متميز يسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى الثقافي والعلمي للنشء، والذي يمكن من خلاله المشاركة في الأنشطة المحلية والإقليمية داخل المجتمع.