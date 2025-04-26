الفاتيكان ينهي استعداداته لجنازة البابا فرنسيس

أنهى الفاتيكان، الجمعة، استعداداته لجنازة البابا فرنسيس التي تُقام صباح السبت في ساحة القديس بطرس في روما والتي أغلِقت أمام الجمهور بعد ثلاثة أيام توافد فيها المؤمنون من مختلف أقطار العالم لإلقاء النظرة الأخيرة على الحبر الأعظم.

وأعلن الفاتيكان أن نحو 250 ألف شخص توافدوا إلى كاتدرائية القديس بطرس منذ الأربعاء للمرور أمام نعش البابا الراحل، وفق وكالة فرانس برس.

وظلت الكاتدرائية مفتوحة طوال الليل يومي الأربعاء والخميس لاستقبال الوافدين.

وأغلقت ساحة القديس بطرس الجمعة في الساعة 17,00 (بالتوقيت المحلي) تمهيدا لمراسم الجنازة التي تبدأ السبت في الساعة العاشرة (بالتوقيت المحلي) )، فيما انتهى توافد المؤمنين أمام النعش في الساعة 19,00 ((بالتوقيت المحلي).

لكن الساحة ستعاود استقبال الحشود اعتبارا من الساعة الخامسة والنصف صباح السبت (بالتوقيت المحلي).

ويُتوقع أن يشارك أكثر من خمسين رئيس دولة وعشرة ملوك في مراسم الجنازة التي تواكبها تدابير أمنية مشددة، إضافة إلى العديد من كبار المسئولين يتقدّمهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وبدأت عشرات الوفود الأجنبية تصل الجمعة إلى روما.

وتتجه الأنظار إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصل مساء الجمعة إلى روما للمشاركة في الجنازة. وهذه أول رحلة خارجية له منذ عودته إلى السلطة في يناير.

وهبطت طائرة ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب في مطار ليوناردو دا فينشي في روما، بحسب مراسل في وكالة فرانس برس كان يسافر مع الرئيس على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان».

وقال ترامب قبيل مغادرته إلى العاصمة الإيطالية: «سنلتقي العديد من القادة الأجانب» على هامش الجنازة.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه غير واثق من حضور الجنازة بسبب انشغالاته.

في المقابل، أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يجري أي لقاء دبلوماسي على هامش جنازة البابا.

واتخذت السلطات الإيطالية والفاتيكان إجراءات أمنية مشددة في المنطقة المحيطة ببازيليك القديس بطرس، مع نشر آلاف المتطوعين وعناصر إنفاذ القانون، ونظام مضاد للطائرات المسيّرة، وقنّاصة على أسطح المنازل، وطائرات مقاتلة جاهزة للإقلاع.