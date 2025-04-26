أمين مجلس التعاون المصري الكويتي: البنية التحتية المصرية تغيرت بشكل كبير في جميع المجالات

قال نواف العنيزي، الأمين العام لمجلس التعاون المصري الكويتي، إن فرص الاستثمار في مصر كبيرة وواعدة، لا سيما في مجالات الأغذية والخدمات والاتصالات والبنوك، مشيرا إلى أن تاريخ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يمتد لأكثر من 55 عاما.

وأعرب خلال لقاء ببرنامج «الفرصة» مع الإعلامية منال السعيد عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، عن تفاؤله بأن منتدى الاستثمار المصري الكويتي سيحقق «ثمار نجاح كبيرة»، مضيفا أن «البنية التحتية بجميع المجالات في مصر تغيرت بشكل كبير سواء من موانئ أو الطرق وكل الشبكات والمطارات، كل ذلك يحفز المستثمر سواء كان كويتيا أو من خارجها».

وأشاد بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لدولة الكويت، مؤكدا أنها جسدت روح المحبة المتجذرة بين الكويت ومصر، وبين الرئيس السيسي وأخيه أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح.

وشدد أن الروابط بين الكويت ومصر «تاريخية»، مستشهدا بوجود العمالة المصرية في الكويت بأعداد كبيرة منذ أكثر من 55 عاما وقدوم أول بعثة تعليمية إلى الكويت.

وأوضح أن الدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، وخاصة في القطاعين الصناعي والعقاري، توفر فرصا «غير موجودة في أي دولة أخرى»، مشير إلى أن جاذبية الاستثمار في مصر تتعزز بفضل حجم السوق الكبير الذي يخدم أكثر من 120 مليون نسمة.

ووصف بيئة الاستثمار في مصر بأنها «جاذبة إقليميا وعالميا»، لافتا إلى التطورات الكبيرة الحالية في القوانين، مثل منح الرخصة الذهبية، والتي تثبت دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص.