رانيا فريد شوقي تنعى شقيقتها الراحلة ناهد في ذكرى ميلادها

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على نعي شقيقتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي في ذكرى يوم ميلادها، وذلك بمنشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

وقالت رانيا: "أختي ناهد النهاردة عيد ميلادك حبيبتي.. عيدك في الجنة احلى مع كل حبايبك"، ووجهت لها الدعاء وتمنت أن تكون آلامها التي شهدتها في حياتها من ظروف مرضها وموت ابنها يتم احتسابها في ميزان حسناتها.

وأرفقت المنشور بعدة صور جمعتها بالمنتجة الراحلة.

وكانت ناهد فريد شوقي قد وافتها المنية يوم ٥ ديسمبر عام ٢٠٢٣ بعد تعرضها لأزمة صحية وتدهور حالتها خلال إيداعها في أحد المستشفيات بالقاهرة، وهي والدة الفنانة الشابة ناهد السباعي وحماة الفنانة آية سماحة.