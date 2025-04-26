قال عمرو المنيري، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الفاتيكان، إن عدد المشيعين لجنازة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، يصل إلى 250 ألف شخص.

وأوضح خلال مداخلة عبر «القاهرة الإخبارية»، أن البابا فرنسيس يتمتع بشعبية جارفة بسبب مواقفه المناصرة للمهاجرين والفقراء والضعفاء، ورغم وصيته بأن تكون جنازته أبسط مما هي عليه الآن، إلا أن الشعبية الجارفة والأعداد الضخمة لم يكن أحد يتوقعها.

وأضاف: «كان للبابا فرنسيس موقف داعم للفلسطينيين رافضا التهجير لأهالي القطاع، ورأيت العديد من المشيعين يرتدون الكوفية الفلسطينية تعبيرا منهم لتأييد موقف فرنسيس تجاه القضية الفلسطينية».

وواصل: «أوصى بابا الفاتيكان نظرا لتواضعه الشديد، بألا يكون له أكثر من نعش وعدم المغالاة في أنواع الأخشاب المصنوع منها النعش الخاص به، وبالفعل هذا ما حدث وتم إغلاق النعش الخاص به بالزنك، ومن ثم نقله إلى كنيسة سانتا ماريا».

وأكد أن قداسًا يوميًا سيُقام خلال هذه الفترة، يقوده في كل يوم كاردينال مختلف، على أن تبدأ بعدها الاستعدادات لانتخاب بابا جديد للفاتيكان، وهي عملية قد تمتد من أسبوعين إلى عدة أشهر.

وأشار إلى أن إيطاليا لم تشهد حدثًا بهذه الضخامة منذ جنازة البابا يوحنا بولس الثاني عام 2005.