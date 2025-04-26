سانتو يقلل الضغوط قبل موقعة السيتي

قال البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو، المدير الفني لنوتنجهام فورست، إن مواجهة مانشستر سيتي، المقررة الأحد المقبل في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مثل أي مباراة أخرى.

ويسعى نوتنجهام فورست لمواصلة مشواره المميز في الموسم الجاري، حيث ينافس في البريميرليج على مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع لبلوغ أول نهائي كأس في تاريخه، منذ عام 1991.

وقال المدرب البرتغالي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لموقعة السيتي: "استعداداتنا للمباراة لم تكن مختلفة عن أي مواجهة أخرى".

وأضاف: "لقد جرت تدريباتنا بنفس الدورة المعتادة، وقمنا بالعمل ذاته.. نعلم أنها ستكون مباراة قوية، لكنها مناسبة خاصة نود الاستمتاع بها أيضا".

وتابع سانتو: "ننظر إلى المباراة بنفس النظرة (المعتادة)، أهمية المواجهة هي نفسها أهمية المباراة التالية، لذا سنتعامل معها بنفس الطريقة".