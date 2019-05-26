مشاركة قوية في انتخابات البرلمان المحلي بولاية بريمن شمالي ألمانيا

أظهر المواطنون في ولاية بريمن شمالي ألمانيا اهتماما كبيرا بالمشاركة في الانتخابات المحلية بالولاية، وظلوا يتوافدون على مراكز الاقتراع بقوة حتى ظهر اليوم الأحد.

وأعلنت إدارة الانتخابات بالولاية اليوم أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 5ر33 بالمئة بعد نحو ست ساعات من فتح مراكز الاقتراع، وبذلك فهي أعلى بشكل واضح من نسبة المشاركة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة بالولاية قبل أربعة أعوام.

يذكر أن نسبة المشاركة خلال الانتخابات المحلية في النقطة الزمنية ذاتها ، أي بعد ست ساعات من فتح مراكز الاقتراع، بلغت 5ر23 بالمئة فقط.

واضطر الناخبون هذه المرة للوقوف لمدد طويلة أمام عدة مراكز اقتراع، ويرجع ذلك إلى أنهم يصوتون في عدة انتخابات وليست انتخابات البرلمان المحلي بالولاية فحسب، حيث يجري بالتزامن مع ذلك التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي، فضلا عن استفتاءين محليين آخرين بالولاية.