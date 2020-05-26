روسيا: انسحاب واشنطن من معاهدة «الأجواء المفتوحة» لم يخلق هيستريا لدينا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لن تصاب بهستيريا بشأن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة، مشيرا إلى أن موسكو ستدرس بعناية خطوات أخرى.

وأضاف لافروف، خلال اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عبر الفيديو كونفرنس، اليوم الثلاثاء: "لن تكون لدينا أية نوبة غضب، سوف نقترب بعناية من تحليل هذا الوضع، بالاعتماد على مصالحنا الوطنية ومصالح حلفائنا"، وقبل كل شيء جمهورية بيلاروس، التي تشكل معنا في إطار هذا الاتفاق مجموعة واحدة من البلدان".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" خطوة مؤسفة لأن هذه الوثيقة تعتبر أساسية لضمان الثقة المتبادلة في أوروبا.