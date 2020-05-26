صاحب نظرية العلاج بـ«الكلوروكين»: الدراسات المشككة فى فاعليته فوضوية

البرازيل تتمسك باستخدام العقار لعلاج مصابى الفيروس رغم تعليق «الصحة العالمية» تجاربه السريرية



اعتبر مدير معهد المستشفى الجامعى لأمراض المعدية بمرسيليا ومطلق مبادرة علاج (كوفيدــ19) بعقار هيدروكسى كلوروكوين ديدييه رائول أن الدراسات التى تشكك فى فاعلية تجربته دراسات فوضوية.

وقال رائول فى مقطع فيديو للدفاع عن تجربته: «أنا لا أعرف ما إذا كان هيدروكسى كلوروكين يقتل فى مكان آخر، ولكن هنا ينقذ الأرواح»، مستنكرًا «دراسة فوضوية أجريت باستخدام بيانات كبيرة لتشويه تجربته»، بحسب ما نقلته محطة «فرانس انفوط» الإخبارية الفرنسية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الأول، أنها علّقت «مؤقتا»، فى إجراء وقائى، التجارب السريرية لعقار هيدروكسى كلوروكين والتى تجريها مع شركائها فى دول عدة.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس فى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت أن هذا القرار اتخذ السبت الماضى غداة نشر دراسة فى مجلة «ذى لانسيت» الطبية اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسى كلوروكين للتصدى لكوفيدــ19 ليس فاعلا وقد يكون ضارا.

وبدأت منظمة الصحة العالمية قبل أكثر من شهرين تجارب سريرية تشمل خصوصا عقار هيدروكسى كلوروكين بهدف التوصل إلى علاج ناجع لكوفيدــ19.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأول، أنها ستبقى على توصيتها باستخدام عقار «هيدروكسى كلوروكين» لعلاج مرضى فيروس كورونا «كوفيدــ19» على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أوصت، فى إجراء وقائى، بتعليق التجارب السريرية لهذا العقار مؤقتا.

وقالت مايرا بنييرو، المسئولة فى وزارة الصحة عن إدارة العمل والتربية الصحية، خلال مؤتمر صحفى فى برازيليا: «ما زلنا هادئين ومطمئنين، ولن يكون هناك أى تغيير» فى توصياتنا بشأن هذا العقار، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت وزارة الصحة البرازيلية أصدرت الأسبوع الماضى، بضغط من الرئيس جايير بولسونارو، مذكّرة وسعت فيها نطاق التوصيات بشأن الحالات المسموح فيها باستخدام عقارى «كلوروكين» و«هيدروكسى كلوروكين» لتشمل الحالات الخفيفة من الإصابة بمرض كوفيدــ19 على الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة على فاعلية أى من هذين العقارين فى علاج هذا المرض.

وأثارت تلك الخطوة انتقادات شديدة فى أوساط المجتمع العلمى فى البرازيل، البلد الأكثر تضررا من الوباء فى أمريكا اللاتينية.

ومع تسجيلها 363,211 إصابة و22,666 وفاة استنادا إلى أحدث الأرقام الرسمية، باتت البرازيل، التى تعد 210 مليون نسمة، البلد الأكثر تضررا من الفيروس فى أمريكا اللاتينية والثانى فى العالم بعد الولايات المتحدة.