الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لرجال السلة

تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، إلى الدور نصف النهائي في بطولة إفريقياللأندية والتي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 16 وحتى 30 مايو الجاري.

وتغلب الزمالك على فاب الكاميروني بنتيجة 82-53 في إطار منافسات ربع نهائي على صالة "كيجالي أرينا".

وينتظر الزمالك الفائز من جمعية سلا المغربي وبترو لواندا الأنجولي لمواجهاته في نصف النهائي.

وكان الزمالك قد تصدر المجموعة الثالثة وأنهى مشواره في دور المجموعات بإحتلال المركز الثاني في الترتيب العام للفرق المتأهله لدور الـ8.

حيث فاز الزمالك في الجولة الأولى بمجموعته على نظيره فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 71 – 55، ثم الفوز على نظيره إيه إس دوانيس بنتيجة 86 – 62، قبل أن يكتسح المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 97 – 64.

وتضم قائمة الزمالك النهائية 13 لاعباً هم، والتر هودج، مهاب ياسر، أنس أسامة، إسلام سالم، أحمد حاتم، عمر هشام، أحمد ياسر، هيثمالسحارتي، مصطفى مشعل، مصطفى كيجو، أوجوستي جولبيبوش، مايكل فاكواد، تشينيميلو إلونو.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يشارك في هذه البطولة بحكم أنه بطل دوري السوبر لعام 2019، وكان من المفترض إقامة البطولة الإفريقية العامالماضي لكن تم تأجيلها لتقام هذا الموسم بسبب تفشي ظاهرة فيروس كورونا.