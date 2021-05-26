الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لرجال السلة

تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، إلى الدور نصف النهائي في بطولة إفريقياللأندية والتي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 16 وحتى 30 مايو الجاري.
وتغلب الزمالك على فاب الكاميروني بنتيجة 82-53 في إطار منافسات ربع نهائي على صالة "كيجالي أرينا".
وينتظر الزمالك الفائز من جمعية سلا المغربي وبترو لواندا الأنجولي لمواجهاته في نصف النهائي.
وكان الزمالك قد تصدر المجموعة الثالثة وأنهى مشواره في دور المجموعات بإحتلال المركز الثاني في الترتيب العام للفرق المتأهله لدور الـ8.
حيث فاز الزمالك في الجولة الأولى بمجموعته على نظيره فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 71 – 55، ثم الفوز على نظيره إيه إس دوانيس بنتيجة 86 – 62، قبل أن يكتسح المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 97 – 64.
وتضم قائمة الزمالك النهائية 13 لاعباً هم، والتر هودج، مهاب ياسر، أنس أسامة، إسلام سالم، أحمد حاتم، عمر هشام، أحمد ياسر، هيثمالسحارتي، مصطفى مشعل، مصطفى كيجو، أوجوستي جولبيبوش، مايكل فاكواد، تشينيميلو إلونو.
الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يشارك في هذه البطولة بحكم أنه بطل دوري السوبر لعام 2019، وكان من المفترض إقامة البطولة الإفريقية العامالماضي لكن تم تأجيلها لتقام هذا الموسم بسبب تفشي ظاهرة فيروس كورونا.