حالة نصرالله الصحية بكلمته تثير تكهنات «إصابته بكورونا» بين نشطاء تويتر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من كلمة حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الثلاثاء، وسط تفاعل حول الحالة الصحية الذي ظهر بها.

وتساءل نشطاء إن كان سبب سعال نصرالله وظهوره منهكا في كلمته المتلفزة يعود لإصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم كوفيد 19.

وكان نصرالله قد أكد أنه عانى من "سعال شديد" منعه من التكلم منذ يوم القدس، مقدما اعتذاره على ذلك، قائلا في كلمته بما يعرف بـ"عيد المقاومة والتحرير": "أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتلكم أو أخطب"، حسب قوله.

وتطرق نصرالله في كلمته إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير قائلا: "كنت من اللحظة الأولى للأحداث في غزة أتابع بشكل دقيق لم يجري ولكن ما كان ينقصني أن أتحدث معكم مباشرة"، وأن المعادلة التي يجب الوصول لها هي معادلة "القدس مقابل حرب إقليمية"، على حد تعبيره.