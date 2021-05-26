متحدث البترول: نستورد جزء من البنزين والسولار لتغطية احتياجات السوق المحلي

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه يتم تطبيق استراتيجية بوزارة البترول فيما يتعلق بالأولوية في توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السوق المحلي، سواء في القطاعات الاقتصادية أو المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم تفعيل استراتيجة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ عام 2018، موضحًا أنه لا يوجد استيراد من الغاز الطبيعي منذ ذلك العام فضلًا عن تحقيق فائض من الإنتاج.

وأوضح أنه استيراد جزء من المنتجات البترولية سواء البنزين أو السولار وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلي، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة ذات شقين أولهما زيادة الإنتاج والاحتياطي من المادة الخام وطرح مزايادات أمام الشركات العالمية، وعمل اتفاقيات بترولية خاصة في المناطق البكر التي لم تستكشف بعد كغرب المتوسط والبحر الأحمر.

وأشار إلى تطوير منظومة التكرير في الوقت الحالي وإضافة وحدات إنتاجية جديدة، موضحًا أن يتم زيادة الطاقة الإنتاجة لأحد معامل التكرير بنسبة 160% لتكرير كميات أكبر وإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة ومطابقة للمواصفات.

وذكر أنه مع إعادة تصحيح هيكل التسعير أصبح هناك هوامش أرباح تمكن الوزارة من تطوير البنية الأساسية فضلًا عن إتاحة نظم الرقمنة، وإضافة المزايدات العالمية على بوابات الاستكشاف بالموقع الرسمي للوزارة للتتمكن الشركات العالمية من أخذ صورة عامة عن المناطق المطروحة للاستكشاف.

