رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يبحث مع السفير الألماني تطوير «استنتاجات برلين»

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم/ الثلاثاء/ مع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، تطوير «استنتاجات برلين» التي اعتمدها المؤتمر الدولي حول ليبيا في يناير 2020.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة الوسط الليبية - كيفية زيادة تطوير استنتاجات برلين في عملية شاملة لتحقيق المنفعة السياسية والأمنية والاقتصادية لجميع الليبيين وشركائهم.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن إمكانية تطوير مخرجات مؤتمر برلين التي تجري على أساسها العملية السياسية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.