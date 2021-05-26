خمس دول غربية تشكك في نزاهة الانتخابات الرئاسية السورية عشية انطلاقها

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أصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا للتنديد بـ "الانتخابات (الرئاسية) المزورة" المقررة في سورية اليوم الأربعاء.

وقالت الدول الخمس إنها "تدعم أصوات جميع السوريين ، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية ، الذين أدانوا العملية الانتخابية ووصفوها بأنها غير شرعية".

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون السوريون اليوم إلى مراكز الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي قاطعتها المعارضة.

وكان وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الرحمون أعلن الثلاثاء استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجيستية اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات الرئاسة.

وقال الرحمون في مؤتمر صحفي أوردت تفاصيله الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إنه تم إحداث 12 ألفاً و102 مركز انتخابي في كافة مدن ومناطق القطر.

وأضاف أن عدد السوريين الذين يحق لهم الانتخاب داخل القطر وخارجه يبلغ 18 مليوناً و107 آلاف و109 مواطنين بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب.

ويتنافس في الانتخابات مرشح حزب البعث الحاكم بشار الأسد، والمرشح عبد الله عبد الله عن الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث، ومحمود مرعي، عن أحزاب معارضة الداخل غير المرخصة.