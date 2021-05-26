السفير السعودي لدى اليمن: الحوثيون مصرون على مواصلة القتال

قال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر ان جماعة الحوثي لم تستجب لمبادرة وقف إطلاق النار التي طرحتها المملكة مؤخرا، مشيرا إلى أن "الميليشيات تصر على مواصلة القتال".

وقال السفير السعودي إنه التقى بالمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن مارتن جريفيث و تيم ليندركينج على الترتيب و اللذين أكدا أهمية وقف إطلاق النار في اليمن.

وأضاف أن الحوثيين" لم يستجيبوا لمبادرة وقف إطلاق النار ويواصلون القتال"، وفقًا لقناة "العربية" السعودية مساء اليوم الثلاثاء.

من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، المقترحات المطروحة للسلام وتعامل الحكومة الإيجابي معها، وما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي وداعميها في طهران؛ لوقف حربها وهجماتها ضد المدنيين والنازحين واستهداف الأراضي السعودية، إضافة إلى جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض وتخفيف معاناة الشعب اليمني والدعم المطلوب في هذا الجانب ، طبقا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء .