فرنسا: إعطاء 34 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم حتى الآن إعطاء 34 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 520 ألفا و616 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يُتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، أربعة أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 21 أسبوعا.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وصل إلى 67ر5 مليون حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 109 آلاف و40 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و17 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.