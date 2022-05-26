 الشرطة الأوكرانية تدفن 150 شخصا في مقبرة جماعية - بوابة الشروق
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الشرطة الأوكرانية تدفن 150 شخصا في مقبرة جماعية

د ب أ
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 5:12 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 5:12 ص

دفنت الشرطة الأوكرانية 150 شخصا على الأقل في مقبرة جماعية في مدينة ليسيشانسك بشرق البلاد، حسبما قال مدير المنطقة على تليجرام.

ووعد حاكم إقليم لوهانسك سيرهي هايداي بدفنهم بشكل صحيح بعد الحرب وقال إن حالة الطوارئ تتطلب من الشرطة القيام بالعديد من الأدوار بما في ذلك دور "متعهد الدفن".

وأضاف أن ضحايا القصف الروسي وأولئك الذين لقوا حتفهم لأسباب طبيعية سيوضعون في المقبرة.

وأظهر مقطع فيديو كيف تم وضع جثث في أكياس بيضاء، يحمل كل منها علامة اسم، في المقبرة.

وقال هايداي إن القوات الروسية سيطرت على ما يصل إلى 95% من إقليم لوهانسك. وأضاف أن الوضع "سيء للغاية".

ولا تزال مدينتا سيفيرودونيتسك وليسيشانسك، اللتان كان عدد سكان كل منهما 100 ألف نسمة قبل الحرب، في أيدي أوكرانيا، لكنهما تتعرضان للقصف منذ أيام.

وقال هايداي إنه لم يتبق سوى نحو 40 ألف مدني في المنطقة، بالكاد يريد أي منهم المغادرة.

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