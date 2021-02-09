لقي شاب يدعى "مصطفى م."، وشهرته "الأسباني"، 21 عامًا، حلاق، مصرعه في منطقة العجمي، غربي الإسكندرية، متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش، أثناء الاحتفال مع أصدقائه بخطبته.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية؛ يفيد ورود بلاغ من مستشفى "م.ال" الخاصة، حول وصول شاب مصاب بطلق خرطوش، وكانت حالته حرجة، وفارق الحياة عقب وصوله بدقائق.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى وموقع الحادث، تبين من الفحص والمناظرة الأولية مفارقة الشاب الحياة متأثرًا بإصابته بطلق ناري خرطوش.

وبسؤال أفراد أسرته، أفادوا بأن الشاب كان يحتفل رفقة أقاربه وأصدقائه أمام محل "كوافير" في منطقة "أبو يوسف"، استعدادًا لاصطحاب عروسته للاحتفال بخطبتهما، وأثناء ذلك أصابته طلقات الخرطوش التي أطلقت ابتهاجا به؛ ما أدى إلى تعرضه لنزيف حاد، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.