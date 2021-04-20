منظمة جرينبيس تدعو لإحداث أوجه تقدم في حماية المناخ خلال اجتماع مجموعة السبع

أعلنت منظمة السلام الأخضر "جرينبيس"، أنها تتوقع من وزراء دول مجموعة السبع "جي7" تحقيق أوجه تقدم في حماية المناخ على مستوى العالم خلال اجتماعهم في العاصمة الألمانية برلين.

وقال المدير التنفيذي لفرع المنظمة بألمانيا مارتين كايزر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك يؤكد دائما أن الطاقات الأحفورية تهدد المناخ العالمي وأن الاعتماد على وارداتها يمثل خطرا أمنيا كبيرا بالنسبة لأوروبا والعالم.

ودعا كايزر قائلا: "من أجل ضمان السلام في أوروبا وعلى مستوى العالم ومن أجل التصدي لأزمات الجوع ومن أجل حماية المناخ، يتعين على هابيك ووزراء ووزيرات دول مجموعة السبع أن يحفزوا حاليا خلال لقائهم في برلين المصادقة على التخلص التام من الكهرباء القائمة على الوقود الأحفوري حتى عام 2035 وأن ينهوا الاعتماد على الغاز الأحفوري بأقصى سرعة ممكنة".

يشار إلى أن الوزراء المعنيين بالمناخ والطاقة والبيئة بمجموعة دول السبع يتشاورون حتى غد الجمعة بالعاصمة برلين، بشأن عدة موضوعات من بينها حماية المناخ وأمن الطاقة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتضم مجموعة السبع قوى اقتصادية ديمقراطية مهمة بالعالم، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتقود ألمانيا رئاسة المجموعة حاليا.