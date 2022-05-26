حماية المستهلك: الشركات ملزمة بتسليم السيارات بالسعر القديم حتى أبريل أو رد الحجز بفائدة 18%

علق أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، على تجمهر بعض حاجزي السيارات أمام شركة بالعباسية لرفضها تسليمهم السيارات في المواعيد المحددة؛ وطالبتهم باللجوء للقضاء؛ وذلك بعد مد فترة التسليم حتى 9 أشهر.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن الشركة تعتقد أن اللجوء للقضاء في هذه الحالة سيكون تحت بند القوة القاهرة الذي يصدر في الحروب والأزمات.

وأضاف أن هناك قانونًا بجهاز حماية المستهلك ينص على إلزام الشركات بتسليم السلع (سيارة أو أجهزة منزلية أو معمرة) بذات السعر المثبت في إيصال الحجز حتى تاريخ 12 أبريل بنفس السعر وإلزامهم بتسليم البضائع.

وأوضح أن الشركة التي لا تلتزم بتسليم السيارة التي تم سداد كامل سعرها سيحيله جهاز حماية المستهلك للنيابة، لافتًا إلى وجود قرار يلزم المورد بأنه في حال رد قيمة حجز السيارة يتحمل (المورد) أقصى عائد موجود في السوق المصرفي (18%) مستحق من بداية فترة الحجز؛ مؤكدًا أن هذا الأمر غير منصف للمستهلك.

وأكد أن الشركة ملزمة بتسليم السلعة بنفس السعر المتعاقد عليه، لافتًا إلى وجود 2600 شكوى أمام جهاز حماية المستهلك بخصوص السيارات.