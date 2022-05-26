وصلت ماري مجدي، إلى محكمة جنايات الأميرية، لنظر أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة الشرابية" بعد تعدي زوجها عليها بالضرب المبرح.

وصل أيضًا المتهم زوجها المدعو "وليد س."، للمثول أمام المحكمة بعد التعدي على زوجته بالضرب مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" وعصا خشبية "شومة"، محدثا بها الإصابات.

وأمرت النيابة العامة بتقديم زوج المجني عليها ماري مجدي محبوسًا لمحاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامه بالتعدي على زوجته ضربًا، وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض سكين وعصا خشبية، وإحرازه لهما دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مُسوغ أو مُبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وذكرت النيابة، في بيان لها، أنه ورد إليها محضر في 13 مايو الجاري بإبلاغ المجني عليها وابنتها عن تعدي المتهم على الأُولى ضربًا باستخدام سكين وعصا خشبية وإحداث إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها لخلافات أسرية، وفي أعقاب ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي حال تعدي المتهم على زوجته.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بسؤال ابنة المجني عليها، التي شهدت بوجود خلافات دائمة بين والدَيْها بلغت ذروتها يوم الواقعة، إذ تعدى المتهم على والدتها باستخدام عصا خشبية وسكين، فأحدث بها إصابات متفرقة بجسدها.