قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن حجم المعروض من السيارات تأثر بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأزمات العالمية مع بعض القرارات الداخلية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أن سوق السيارات يخضع لآليات العرض والطلب، فكلما زاد المعروض قل السعر والعكس، منوهًا بأنه تم إغلاق العديد من معارض السيارات بسبب عدم القدرة على تغطية التكاليف نتيجة تراجع القوة الشرائية.

وأكد أن زيادة أسعار السيارات ليست من مصلحة التاجر، مضيفًا أن معارض السيارات ليست بحاجة إلى مساعدة بقدر ما تحتاج إلى رؤية، لأن القطاع به عبائات مالية ضخمة للغاية، لكن من حق المستثمر أو رجل الأعمال الحفاظ على رأس ماله إذا حدثت أمور يمكن أن تؤثر على هذا المال.

ولفت إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي تمنع استيراد أي سيارة مستعملة أو جديدة موديل قديم، رغم انخفاض أسعارها وبالتالي حصول المستهلك عليها بسعر جيد للغاية، مضيفًا أن بعض القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وضعت قيودًا على المستثمرين، ضمنهم قرار 9 من وزارة الصناعة والتجارة.