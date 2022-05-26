بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يعمل على اتفاق بشأن الغاز مع مصر وإسرائيل لدعم إمداداته

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على إبرام اتفاق لاستيراد الغاز الإسرائيلي عن طريق مصر، ضمن مساعي التكتل لتقليل الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية.

ووفقا لوثائق، قالت بلومبرج إنها اطلعت عليها، فإنه سيتم تحويل الغاز إلى غاز طبيعي مسال في وحدات المعالجة الموجودة في مصر، قبل أن يتم شحنه إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت بلومبرج إلى أن إبرام مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يعزز فرص إسرائيل في السوق الأوروبية، خاصة وأن أسعار الغاز محليا في إسرائيل أقل بكثير من الأسعار التي يمكن أن تطلبها من القارة.

وأظهرت الوثائق أن مذكرة تفاهم يجري العمل عليها ستتضمن تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر في مشاريع الطاقة النظيفة.

ويتطلب أي اتفاق نهائي الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الغاز الإسرائيلي يخدم حاليا بشكل رئيسي السوق المحلية، فضلا عن الجارتين مصر والأردن. وكثفت إسرائيل ضخ الغاز إلى مصر هذا العام، إلا أنه من غير الواضح حجم ما يتم شحنه من مصنعيْ الإسالة في إدكو ودمياط إلى أوروبا.