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تقرير: إسرائيل غاضبة من واشنطن بسبب تسريب عن خدائي


نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 7:42 م | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 7:42 م

بعد أجواء الاستياء التي سرت في تل أبيب عقب تسريب مسؤولين مطلعين أن إسرائيل تقف وراء اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني، صياد خدائي، شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست رام بن باراك، اليوم الخميس، على أن هذا التسريب قد يضر بالثقة مع الولايات المتحدة.

ودعا في تصريح إذاعي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة للتحقيق في ما نسبته صحيفة نيويورك تايمز لمسؤولين أميركيين، تحدثوا عن ضلوع تل أبيب في اغتيال خدائي بطهران، لافتاً إلى ضرورة ضبط مثل تلك التصريحات.

كما نفى ما ورد في التقرير الأمريكي عن إعلام مسؤولين إسرائيليين واشنطن بأن هدف العملية كان تحذير طهران من تورط إحدى وحداتها التابعة لفيلق القدس بعمليات استهداف خارج إيران.

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