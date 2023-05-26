تُقام اليوم الجمعة 26 مايو 2023 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية، أبرزها مواجهة سامبدوريا ضد ساسولو فى الدوري الإيطالي، ومباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري، إلى جانب مباريات كأس العالم للشباب.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب

الإكوادور X جزر فيجي – الساعة 8 مساء

سلوفاكيا X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 8 مساء

أوزبكستان X جواتيمالا – الساعة 11 مساء

نيوزيلندا X الأرجنتين – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سامبدوريا X ساسولو – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

ريو آفي X فاماليكاو– الساعة 8 مساء

فيزيلا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

الأهلي X طلائع الجيش – 8 مساء على قناة أون تايم سبورتس