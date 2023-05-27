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مودي: مبنى البرلمان الجديد سيجعل كل هندي فخورا

نيودلهي (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 10:24 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 10:24 م

قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، إن مبنى البرلمان الجديد سيجعل كل هندي فخورا، وشارك مقطع فيديو للمجمع الذي تم بناؤه حديثا، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

ونشر مودي مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وحث المواطنين أيضا على مشاركة مقطع الفيديو مع تعليقهم الصوتي، باستخدام وسم "برلماني.. فخري".

وقال مودي في تغريدته على "تويتر": "إن مبنى البرلمان الجديد سيجعل كل هندي فخورا، وسيقدم هذا الفيديو لمحة عن هذا المبنى الشهير. لدي طلب خاص منكم .. شاركوا هذا الفيديو مع التعليق الصوتي الخاص بكم، والذي ينقل أفكاركم.. سأعيد نشر بعض هذه التغريدات ولكن لا تنسوا وسم "برلماني.. فخري".

وستبدأ مراسم افتتاح مبنى البرلمان الجديد يوم الأحد، بصلاة في الصباح الباكر وصلاة متعددة الأديان يعقبها افتتاح رسمي في لوك سابها (مجلس النواب) من قبل رئيس الوزراء مودي.

ومن المتوقع أن يحضر ممثلو ما يصل إلى 25 حزبا حفل افتتاح مبنى البرلمان الجديد يوم الأحد، حتى في الوقت الذي قرر فيه 20 حزبا معارضا مقاطعة هذه المناسبة.

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