كريستو يقود منتخب تونس للفوز على العراق في مونديال الشباب

حقق المنتخب التونسي فوزًا ثمينًا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيوداد دي لا بلاتا في الأرجنتين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

افتتح يوسف سنانة أهداف المباراة عند الدقيقة 55، قبل أن يضيف زميله شيم الجبالي الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة فقط، فيما تكفل اللاعب محمود غربال بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز نسور قرطاج بثلاثية نظيفة.

وشارك محمد الضاوي «كريستو» لاعب فريق الأهلي، في التشكيل الأساسي لمنتخب تونس في مواجهة العراق، وتمكن من صناعة هدفين في المباراة، ولكن غادر الملعب مصابا في الدقيقة 65.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب التونسي رصيده للنقطة الثالثة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد العراق دون نقاط في المركز الأخير.