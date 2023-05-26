كشف المهندس أشرف سرور، الأمين العام للجمعية المصرية لمنتجي الألبان، عن انخفاض القدرة الشرائية والطلب على منتجات الألبان خلال شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى تراجع نسبة المبيعات بنسبة 25 % مقارنة بموسم رمضان 2021.

وأشار خلال لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، إلى مناشدة المصانع؛ مزارع الألبان بواسطة خطابات رسمية؛ بتخفيض الإنتاج بنسب تراوحت من 20 إلى 30 %؛ نتيجة تراكم كميات كبيرة في المخازن بسبب انخفاض الطلب.

ونوه إلى استمرار أزمة الألبان منذ منتصف عام 2022 إلى الآن، مؤكدا أن ما تردد بشأن تخفيض مزارع الألبان للإنتاج بهدف زيادة الأسعار غير صحيح، معقبا: «ليس في مصلحة أحد تخزين الألبان؛ لأنه سلعة غير خاضعة لقانون العرض والطلب حيث يفقد خواصه بعد 48 ساعة من التخزين ويفسد».

وأوضح أن مزارع الألبان بعد تخفيض الإنتاج؛ أصبح أمام أمر من اثنين إما تخفيض التغذية أو التخلص من القطيع عن طرق الذبح، مؤكدا أن الأخيرة تعد أسوأ مشكلة تواجهها مصر؛ نتيجة فقدان القدرة عن استعواضه ببديل؛ نظرا لأن سلالات مزارع الألبان جميعها ذات منشأ أوربي تم استيرادها بالعملة الصعبة.

وأضاف أن أزمة نقص الفول الصويا والأعلاف؛ تسببت في إغلاق عدد كثير من المزارع ليتراجع عددها من 300 إلى 250 مزرعة مع استمرار العدد في الانخفاض، موضحا أن الإنتاج السنوي يقدر بـ 5.8 ملايين طن في حين تقدر احتياجات السوق بـ 8 ملايين طن لبن سنويًا تحت الزيادة.

وأوضح أن الشعب المصري من أقل الشعوب في استهلاك الحليب مقارنة بالدول المجاورة والقارة الأوربية، معقبا: «نحن شعب يأكل الجبن، ولا يشرب اللبن، والثقافة لازم تتغير»، مشيرا إلى أن التكلفة الفعلية للتر الحليب 21 جنيهًا، في حين يتم تسليمه أقل من تتكلفه 4 جنيهات؛ ليصبح 17 جنيهًا، معقبا: «كل كيلو لبن بيخرج من المزرعة؛ صاحبها يخسر 4 جنيهات».